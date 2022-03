L antenata della posta elettronica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L antenata della posta elettronica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : TELEGRAFIA

Significato/Curiosita : L antenata della posta elettronica

Microsoft internet mail e news è stato un client di posta elettronica e client news gratuito, antenato di outlook express. la versione 1.0 fu distribuita...

Uso di determinati codici. la comunicazione per mezzo del telegrafo è definita telegrafia e si distingue dal telefono e dalla telefonia, che è un sistema... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

