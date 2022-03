Andate a male - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Andate a male. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : AVARIATE

Significato/Curiosita : Andate a male

Ovvero ciò che è considerato in qualche modo indesiderabile. a questa concezione di male in senso corporeo o psichico, si associano in filosofia almeno...

Al sequestro di un capannone inalca a rieti, con 130 quintali di carni avariate. le carni nauseabonde, piene di vermi e muffa, secondo gli inquirenti di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

