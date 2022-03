È anche detto amianto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È anche detto amianto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ASBESTO

Significato/Curiosita : E anche detto amianto

Della sua famiglia fanno parte anche l'occhio di falco (blu), l'occhio di bue (rosso, anche detto "occhio di toro") e l'occhio di gatto (grigio). ^ berkeley...

Contiene il lemma di dizionario «asbesto» wikimedia commons contiene immagini o altri file su asbesto (en, fr) asbesto, su enciclopedia canadese. l'amianto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Altre definizioni con anche; detto; amianto; anche se spara non uccide mai; Il fifone teme anche queste; Il gioco di carte detto anche Scaracoccia; Fianche ggiano certe strade; Non ha ancora detto sì; Il gioco di carte detto anche Scaracoccia; Quello campestre è detto anche testucchio; Come dire altrimenti detto ; L amianto ; Così è anche chiamato l'amianto ; Cerca nelle Definizioni