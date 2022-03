Ambisce allo stesso cuore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ambisce allo stesso cuore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : RIVALE

Significato/Curiosita : Ambisce allo stesso cuore

stesso sesso. all'eventuale identicità di sesso di chi contrae matrimonio ci si riferisce comunemente parlando di matrimonio tra persone dello stesso...

Tiziana rivale sito ufficiale, su tizianarivale.com. (en) tiziana rivale, su allmusic, all media network. (en) tiziana rivale / tiziana rivale (altra versione)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Altre definizioni con ambisce; allo; stesso; cuore; Fiume che lambisce vari castelli in Francia; Distrugge tutto ciò che lambisce ; ambisce ad avere una carica; II fiume che lambisce Vercelli; Ha le piume di gallo nel cappello; Fa alzare e sedere i tifosi allo stadio; Un metallo leggero; Una rosa giallo chiaro; Si attorciglia su se stesso ; Uno maestro di se stesso ; Nello stesso posto in cui ci si trova; Aveva per motto Conosci te stesso ; Il cuore ... del tifoso; li cuore del tifoso; Il cuore della gazzella; Monumentale complesso imperiale nel cuore di Vienna; Cerca nelle Definizioni