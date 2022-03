L aletta che chi guida abbassa per vederci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L aletta che chi guida abbassa per vederci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PARASOLE

Significato/Curiosita : L aletta che chi guida abbassa per vederci

Accovaccia sopra, mentre il fidanzato le fa ombra con il parasole. quello della sombrilla (parasole) si tratta di un tema onnipervasivo della cultura del... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Altre definizioni con aletta; guida; abbassa; vederci; Scaletta di corda dei marinai; L inflessione dialetta le; Parlata dialetta le; La scaletta dell assemblea; Il permesso di guida ; Un assicurazione per chi guida ; Abilita alla guida ; Le guida il medium; Più si abbassa e meno si riesce a vedere; Inclinato, abbassa to; Le abbassa va il casellante; Se si abbassa , si vede meno; Arrivederci __, film del 1987 di Louis Malle; Ripetuto vale arrivederci ; Dire ciao e arrivederci ; Film di Louis Malle del 1987: Arrivederci __;