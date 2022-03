Agnese per gh spagnoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Agnese per gh spagnoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : INES

Significato/Curiosita : Agnese per gh spagnoli

Presente: mì gh'hoo, tì 't gh'eet, lü 'l gh'ha, nüm gh'uma, vialtar gh'ii, lur i gh'han. indicativo imperfetto: mì gh'avivi, tì 't gh'avivat, lü 'l gh'aviva...

Radiologici, vedi scala ines. ines è un nome proprio di persona italiano femminile. croato: ines finlandese: iines francese: inès galiziano: iñés inglese: inez... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Altre definizioni con agnese; spagnoli; Come si dice agnese in spagnolo; agnese nel cuore dei Cinesi; agnese per Ramón; L'Ivan che cantava agnese ; Città e vino spagnoli ; L isola degli spagnoli ; Celebri liutai spagnoli ; Gli spagnoli di Pamplona; Cerca nelle Definizioni