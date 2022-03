Affronta da solo i leoni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Affronta da solo i leoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DOMATORE

Significato/Curiosita : Affronta da solo i leoni

Tutti i leoni moderni derivano da un solo antenato comune risalente a circa 55.000 anni fa. in base a tali ricerche alcuni autori suddividono i leoni in...

Disambiguazione – "domatori" rimanda qui. se stai cercando i personaggi dei digimon, vedi domatori (digimon). il domatore è una persona che addomestica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

