Affaristi che operano senza alcuno scrupolo - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : SQUALI

Significato/Curiosita : Affaristi che operano senza alcuno scrupolo

Gestione di alcuni alberghi e casinò in nevada e a cuba. ipocrita e affarista, non si fa scrupoli nel discriminare le minoranze e gli immigrati che invece...

Specie di squalo sopravvivevano alla cattività in acquari pubblici per un anno o più: squali nutrice, squali leopardo, squali limone e squali gatto. tutto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

