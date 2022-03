Accogliente, affabile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Accogliente, affabile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : OSPITALE

Significato/Curiosita : Accogliente, affabile

Botta calda nell'immediatezza dell'accadimento. a braccia aperte in modo accogliente e affettuoso. a braccio "pressappoco" intendendo qualcosa misurato a...

ospitale – frazione di fanano in provincia di modena ospitale di cadore – comune in provincia di belluno ospitale di san giacomo di altopascio – edificio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

