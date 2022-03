Un abitante degli Stati Uniti: Yankee - Yorick - Yuppie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un abitante degli Stati Uniti: Yankee - Yorick - Yuppie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : YANKEE

Significato/Curiosita : Un abitante degli stati uniti: yankee - yorick - yuppie

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi yankee (disambigua). il termine yankee si riferisce ai cittadini degli stati uniti d'america, in... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Altre definizioni con abitante; degli; stati; uniti; yankee; yorick; yuppie; Lo è il frutto... con l abitante dentro; Un abitante di Belfast; abitante di un comune de Veneziano; Un abitante del Madagascar; Joe, il presidente degli Usa; Quella antincendio di solito è posta all esterno degli edifici; Uccello degli Anseriformi; I palchi degli schermidori; Accordi fra stati ; Giochi da Playstati on; Vincenzo __, abate stati sta; La ristampa anastati ca di un libro; Gli Stati uniti ; uniti ... come parenti; Kamala, alla vicepresidenza degli Stati uniti ; Fiume al confine tra il Canada e gli Stati uniti ; La posteggiano gli yankee ; Sport nazionale degli yankee s; Un consenso yankee ; L auto degli yankee ; Cerca nelle Definizioni