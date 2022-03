La zona dell Egitto con le tombe dei faraoni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La zona dell Egitto con le tombe dei faraoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : VALLE DEI RE

Significato/Curiosita : La zona dell egitto con le tombe dei faraoni

Dominava la valle e richiamava alla mente le tombe dei faraoni dell'antico regno. la valle dei re è un letto prosciugato di un fiume, scavato tra le montagne...

25°44'24.9n 32°36'08.49e / 25.74025°n 32.602358°e25.74025; 32.602358 la valle dei re è un'area geografica dell'egitto, di rilevante importanza archeologica... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 marzo 2022

Località archeologica dell egitto sulla riva destra del Nilo; Grandioso... come le piramidi d egitto ; Primo re dell antico egitto ; Si ammirano in egitto ; Monticelli di terra sulle tombe ; Antiche tombe sotterranee; Ebbero tombe grandiose; Sterminio, ecatombe ; La terra dei faraoni ; Relativo all antica civiltà dei faraoni ; La pietra che ornava i copricapo dei faraoni ; Nome di undici faraoni ;