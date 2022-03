Usano anche il bulino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Usano anche il bulino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : INCISORI

Significato/Curiosita : Usano anche il bulino

Fatti, per rifinirli. si usano proficuamente su fori a sezione sia circolare sia quadrata[a sezione quadrata il foro]. i bulini sono sottili scalpelli...

Modelli per le botteghe d'artisti. tra gli incisori da ricordare bisogna citare gilles rousselet, che fu anche incisore ufficiale del re sole. anche nel bulino... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 marzo 2022

