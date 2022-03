Una quota che non può mai essere unica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una quota che non può mai essere unica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RATA

Significato/Curiosita : Una quota che non puo mai essere unica

Abbassando il livello per la quota 650-670; ciò fatto stabilire se la galleria e necessaria. vantaggi: può darsi che non occorra eseguire la galleria...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi rata (disambigua). la rata è il pagamento periodico da effettuare per estinguere un debito.... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 marzo 2022

La quota zione delle valute; Si trascorre ad alta quota ; Sport ad alta quota ; Spiazzo in quota ; Può essere miliare; Un essere ... sull Ufo; Può essere conforme; Basta per essere promossi; Collegamento telefonico per comunica zioni d emergenza; Realizzò la prima comunica zione a distanza; La Chiesa li scomunica va; Un tubo elettronico usato nelle telecomunica zioni;