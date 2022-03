Uccise Cleopatra, Annibale e Socrate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uccise Cleopatra, Annibale e Socrate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VELENO

Significato/Curiosita : Uccise cleopatra, annibale e socrate

cleopatra (disambigua). cleopatra tèa filopàtore (in greco antico: epta e fpt; in egizio: liw-p-dr, qliu-pa-dra; in latino: cleopatra...

Altri significati, vedi veleno (disambigua). disambiguazione – se stai cercando le tossine animali comunemente note come veleno, vedi zootossina. disambiguazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 marzo 2022

Altre definizioni con uccise; cleopatra; annibale; socrate; Il gigante che Minerva uccise gettandogli sopra l Etna; uccise Golia; Il biblico generale che Giaele uccise conficcandogli un chiodo in testa; 11 colpo che uccise Marat; I sudditi di cleopatra ; Con cleopatra in una tragedia di Shakespeare; Il serpente che morsicò cleopatra ; Figlio di cleopatra ; Fiaccarono annibale a Capua; Il regno dell Asia Minore dove morì annibale ; La città in cui oziò annibale ; Quelli di Capua fiaccarono l esercito di annibale ; La città natale di socrate ; Il metodo usato da socrate per indurre gli interlocutori a rivelare i loro pensieri; La civiltà di socrate ; Il sofista principale interlocutore di socrate nel Gorgia di Platone; Cerca nelle Definizioni