Tipo di gas usato come anestetico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tipo di gas usato come anestetico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : ESILARANTE

Significato/Curiosita : Tipo di gas usato come anestetico

Del paziente. nessun agente anestetico attualmente in uso soddisfa tutti questi requisiti, quindi nessun agente anestetico può essere considerato totalmente...

Dall'odore lievemente dolce. ha formula chimica n2o. noto anche come gas esilarante per via dei suoi effetti euforizzanti e dissociativi, trova impiego medico... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 marzo 2022

