Le stazioni che propongono opere o servizi da realizzare - Cruciverba

Soluzione 10 lettere : APPALTANTI

Significato/Curiosita : Le stazioni che propongono opere o servizi da realizzare

Per lo storicismo, ben presto si manifestano tendenze architettoniche che propongono il recupero di "stili" di epoche precedenti (in particolare il medioevo...

Diritto pubblico. oltre alle amministrazioni aggiudicatrici, sono stazioni appaltanti taluni soggetti, anche privati, allorché affidino appalti contemplati... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 marzo 2022

Altre definizioni con stazioni; propongono; opere; servizi; realizzare; Dà nome a tre stazioni del metrò di Roma; La più centrale fra le stazioni di Roma; È nell atrio delle stazioni ; Le stazioni dell autostrada; Li propongono i gestori telefonici; propongono le polizze; Lo propongono le compagnie telefoniche; opere manoscritte; Firmano le loro opere ; Sunto di opere storiche; opere Assistenziali; È preposto ai servizi di polizia; L identità digitale per i servizi online; Un servizi o di pregio per la tavola; Ricevono un servizi o; realizzare , compiere; Che tende a realizzare ; Tendenza a realizzare l unione delle diverse confessioni cristiane in base ai loro punti comuni; La tecnica di realizzare oggetti in scala ridotta; Cerca nelle Definizioni