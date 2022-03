Simbolo, segno distintivo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Simbolo, segno distintivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ATTRIBUTO

Significato/Curiosita : Simbolo, segno distintivo

Un segno diacritico, o un diacritico (dal greco dat, diakritikòs, "separativo, distintivo", derivato da da, diakrìno, "io distinguo"), è...

attributo – con questo termine in filosofia s'intende genericamente la qualità che viene riferita a un ente attributo – elemento della frase (per la figura... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 marzo 2022

