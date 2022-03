Santo pavese che fu arcivescovo di Canterbury - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Santo pavese che fu arcivescovo di Canterbury. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : LANFRANCO

Significato/Curiosita : Santo pavese che fu arcivescovo di canterbury

che raffigura l'assassinio dell'arcivescovo cattolico di canterbury san tommaso becket avvenuto il 29 dicembre 1170 nella cattedrale di canterbury per...

lanfranco – nome proprio di persona italiano maschile lanfranco – architetto medievale del duomo di modena lanfranco – monaco, arcivescovo di canterbury... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 marzo 2022

