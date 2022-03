Ripida salita che affatica il ciclista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ripida salita che affatica il ciclista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ERTA

Significato/Curiosita : Ripida salita che affatica il ciclista

11°55'21.85e / 46.69952°n 11.922737°e46.69952; 11.922737 la erta (per esteso erta pista nera) è una pista sciistica che si trova nel territorio di... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 marzo 2022

ripida , dirupata; ripida salita che affatica il cicista; ripida salita | Venerdì 26 novembre 2021; Una ripida e faticosa salita; Impianto di risalita ; salita ... al trono; Lo sono gli impianti di risalita come le seggiovie; salita ; Così sono i lineamenti dell affatica to; Si forma nel tessuto muscolare per l affatica mento; Chi sbuffa come questa, è affatica to; affatica rsi; Un acrobazia da motociclista ; Può saltare al ciclista ; Un verbo da ciclista ; Uno scatto del ciclista ;