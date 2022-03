Ridotto in pezzi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ridotto in pezzi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : STRITOLATO

Significato/Curiosita : Ridotto in pezzi

Stabilità. elenco dei pezzi in ordine teorico crescente di importanza: la donna e la torre sono detti «pezzi pesanti», in quanto sono in grado da soli di dare...

Giuda, invece, traditore della maestà divina, è stritolato alla parte superiore (è quindi stritolato l'intero corpo, tranne le gambe). dopo l'ultima parte... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 marzo 2022

Altre definizioni con ridotto; pezzi; ridotto al peso netto; Impiego a orario ridotto ; Un whisky ridotto ; ridotto in briciole; Ciascuno dei pezzi del domino; Rinomata località balneare dello Spezzi no; Sbranati, fatti a pezzi ; pezzi di marmo; Cerca nelle Definizioni