Religiosi che facevano sermoni spostandosi di paese in paese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Religiosi che facevano sermoni spostandosi di paese in paese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 21 lettere : PREDICATORI ITINERANTI

Significato/Curiosita : Religiosi che facevano sermoni spostandosi di paese in paese

Vivere nel nord dei paesi bassi, nella drenthe, regione ricca di torbiere, spostandosi spesso e ritraendo gli operai e i contadini della regione mentre...

Occidentale. secondo il punto di vista ebraico, gesù è stato un predicatore itinerante, ma non il messia atteso; non era figlio di dio, non ha compiuto... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 marzo 2022

