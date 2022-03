Le religiose dell ordine fondato da sant Angela Merici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le religiose dell ordine fondato da sant Angela Merici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ORSOLINE

Significato/Curiosita : Le religiose dell ordine fondato da sant angela merici

Rinascimento. angela merici e la compagnia di sant'orsola, milano, franco angeli, 2004, isbn 978-88-464-8140-5. orsoline chiesa di sant'angela merici (brescia)...

Altre hanno adottato il nome di "orsoline" come sinonimo di "insegnanti". nessuno degli attuali istituti di orsoline, comunque, deriva direttamente da... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 marzo 2022

