Reazione di un organismo a determinate sostanze - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Reazione di un organismo a determinate sostanze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ALLERGIA

Significato/Curiosita : Reazione di un organismo a determinate sostanze

Disambiguazione – se stai cercando le reazioni chimiche dei funghi, vedi reazione chimica (micologia). una reazione chimica è una trasformazione della materia...

Wikizionario contiene il lemma di dizionario «allergia» wikimedia commons contiene immagini o altri file su allergia allergia, su treccani.it – enciclopedie on line...

