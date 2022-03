Quello verniciato è simile alla ceramica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello verniciato è simile alla ceramica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : GRES

Significato/Curiosita : Quello verniciato e simile alla ceramica

L'arte della ceramica è di estrema antichità: verso il 1700 - 1600 a.c., in cina come corea e in giappone, appaiono le prime ceramiche al mondo in un...

Inoltre, possono venire suddivise in: non smaltate: cotto, grès rosso, clinker e, in alcuni casi, gres porcellanato; monocottura: può essere rossa, bianca e... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 marzo 2022

Altre definizioni con quello; verniciato; simile; alla; ceramica; quello di primavera cade il 21 marzo; Anche quello di un foglio d oro è modestissimo; Fa dire quello che non si vorrebbe dire; quello europeo è di Beethoven; verniciato a smalto; Un crostaceo simile all aragosta; Un cane inglese da ferma simile al bracco; Uccello simile al corvo; Un liquore messicano simile alla tequila; La Sophia premiata con l Oscar alla carriera; In anatomia la troviamo vicino alla fibula; Lo è il frutto che alla ppa i denti; Relativo alla testa; Tipo di ceramica vetrificata; ceramica per piastrelle; Città umbra della ceramica ; Oggetti di ceramica ; Cerca nelle Definizioni