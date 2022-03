Pupo che canta nell Iris - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pupo che canta nell Iris. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : IOR

Significato/Curiosita : Pupo che canta nell iris

2010 conduce con pupo, georgia luzi e valeria marini il talent show i raccomandati e presenta il varietà ciak... si canta!, sempre con pupo, entrambi su rai...

L'istituto per le opere di religione (acronimo: ior), comunemente conosciuto come "banca vaticana", è un'istituzione finanziaria pubblica della santa... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 marzo 2022

Altre definizioni con pupo; canta; nell; iris; L Enzo cantante italiano in arte pupo ; Un pupo dell’Iris; pupo che canta nell’Tris”; pupo che canta nell'Iris; Lo è un canta nte come il tenore; canta no e incanta no; Un famoso canta utore italiano; Non canta mai da solo; È tenera nell infanzia; Distinguersi nell a massa; È lieto nell e commedie; Si affermò in Inghilterra nell a seconda metà del XIX secolo; John, filosofo inglese empiris ta del 600; Uno dei pupi di Danjuro nell iris di Mascagni; Fianchi di iris ; Il regista di The iris hman; Cerca nelle Definizioni