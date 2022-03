Priva di udito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Priva di udito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SORDA

Significato/Curiosita : Priva di udito

Osservazioni sembra che gli squali siano dotati di un udito molto fine e che possano percepire i movimenti di una preda lontana diversi chilometri. una piccola...

La comunità sorda è composta da persone accomunate da disabilità uditiva. esse comunicano attraverso l'utilizzo delle mani ed il resto del loro corpo... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 marzo 2022

L alternativa alle Tv priva te; priva zioni, scomodità; priva di scarpe; Attività per 007 priva ti; Il nostro udito non può percepirli; Li percepisce l udito ; Spera sempre di avere un vasto udito rio; Basso... per l udito | Venerdì 26 novembre 2021;