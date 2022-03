Li piegano i frutti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Li piegano i frutti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RAMI

Significato/Curiosita : Li piegano i frutti

Sono generalmente superati dalle foglie. i sepali laciniati, lunghi da 15 a 18 mm, dopo la fioritura si piegano all'indietro e cadono in breve tempo. la...

Adil rami (bastia, 27 dicembre 1985) è un calciatore francese di origine marocchina, difensore del troyes. con la nazionale francese, si è laureato vicecampione... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 marzo 2022

