Piante... in embrione - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : SEMI

Significato/Curiosita : Piante... in embrione

Germinazione. vi sono piante che non producono il seme ma solamente un embrione (briofite) cioè una piantina collegata alla pianta madre, che non compie...

il seme è l'organo di diffusione...

