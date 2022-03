Permesso scritto rilasciato dalle autorità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Permesso scritto rilasciato dalle autorità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : SALVACONDOTTO

Significato/Curiosita : Permesso scritto rilasciato dalle autorita

Comunemente come green card (carta verde) è un'autorizzazione rilasciata dalle autorità degli stati uniti d'america che consente ad uno straniero di risiedere...

Commons wikimedia commons contiene immagini o altri file su salvacondotto (en) salvacondotto, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc.... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 marzo 2022

Altre definizioni con permesso; scritto; rilasciato; dalle; autorità; Tutt altro che permesso ; La qualità di ciò che è permesso dalla legge; Proibito, non permesso ; Nulla: permesso dato dalle autorità; Choderlos de, scritto re francese; Classe 1962, lo scritto re e docente italiano è il direttore artistico della Festa del Cinema di Roma; Roberto che ha scritto Le nozze di Cadmo e Armonia; Lo scritto re serbo Andric; Si usa per togliere lo smalto dalle unghie; Pianta grassa dalle innumerevoli proprietà; Un cane... dalle gambe molto corte; Va dalle cantine alle soffitte; L ambito in cui si esercita l autorità della legge; Richiedere qualcosa con forza e autorità ; Difendono le libertà individuali dall autorità statale; Richiedere con autorità ; Cerca nelle Definizioni