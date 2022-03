Novanta in una partita di calcio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Novanta in una partita di calcio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MINUTI

Significato/Curiosita : Novanta in una partita di calcio

calcio, e l'assenza del fuorigioco. il calcio da spiaggia si gioca senza scarpe sulla sabbia in un campo di 35 per 25 metri. la partita si disputa in...

vedi minuto (disambigua). il minuto primo o semplicemente minuto (dal latino minutum, "particella") è un'unità di misura del tempo. un minuto è composto... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 marzo 2022

Lo sono gli angoli che misurano novanta gradi; Fa novanta e fa tremare; Una quantità generica tra settanta e novanta ; Ce ne sono novanta in ogni emisfero; La fine della partita ; Ultima partita della giornata; Parte di una partita di baseball; Finale di partita ; Il noto Gattuso del calcio italiano; Incalzante azione di attacco nel calcio ; Un difensore del calcio ; I gruppi delle squadre di calcio ;