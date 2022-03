Nei grandi ristoranti consiglia il vino ai clienti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nei grandi ristoranti consiglia il vino ai clienti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SOMMELIER

Significato/Curiosita : Nei grandi ristoranti consiglia il vino ai clienti

Dall'ottobre del 2007 è la prima azienda mondiale per quantità di vino venduto. il quartier generale si trova a issaquah nello stato di washington ma...

Il sommelier è la figura qualificata per la presentazione e il servizio del vino. il termine sommelier deriva dal francese medio saumalier. in origine... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 marzo 2022

