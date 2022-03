Nato nei Paesi Bassi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nato nei Paesi Bassi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : OLANDESE

Significato/Curiosita : Nato nei paesi bassi

Voce principale: paesi bassi. all'epoca dell'arrivo dei romani, la zona era abitata da varie tribù germaniche e celtiche. l'area a sud del fiume reno...

