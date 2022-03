Un metallo leggero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un metallo leggero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ALLUMINIO

Significato/Curiosita : Un metallo leggero

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi metallo (disambigua). un metallo è un materiale conduttore di calore e di elettricità, capace...

Contiene circa il 45-60% di alluminio ed è il minerale maggiormente utilizzato per la produzione di alluminio. dell'alluminio sono conosciuti nove isotopi... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 marzo 2022

Altre definizioni con metallo; leggero; metallo per grondaie e pluviali; Barra di metallo fuso; Che contiene il metallo che ha per simbolo Li; metallo per pile; Un legno duro, leggero e resistentissimo; Tessuto di cotone leggero e rigido usato per rinforzare i dorsi dei libri; Antico cavalleggero ; Un monile leggero e sottile; Cerca nelle Definizioni