Località archeologica dell Egitto sulla riva destra del Nilo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Località archeologica dell Egitto sulla riva destra del Nilo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : AMARNA

Significato/Curiosita : Localita archeologica dell egitto sulla riva destra del nilo

località situata nel deserto, sulla riva occidentale del nilo, a circa quaranta chilometri da giza e pochi chilometri a sud della zona archeologica di...

661667°n 30.905556°e27.661667; 30.905556 amarna (comunemente, ma meno correttamente noto come tell el-amarna) è il nome moderno della località dove sorgeva... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 marzo 2022

Altre definizioni con località; archeologica; dell; egitto; sulla; riva; destra; nilo; località etiopica presso il confine con l Eritrea; La località della Ferrari; località del Trentino; località toscana nota per i suoi vini; Urna archeologica ; Operazione archeologica ; Dà il nome a un'ampia area archeologica pugliese; Località archeologica vicino al Cairo; La modell a brasiliana Domingues; Precede es-Salaam nel nome di una città dell a Tanzania; Fautore dell a dottrina che attribuisce all universo i caratteri dell a divinità; La corda dell a forca; Grandioso... come le piramidi d egitto ; Primo re dell antico egitto ; Si ammirano in egitto ; Capitale dell antico egitto ; Si versa sulla pastasciutta; I pallini sulla cravatta; Lavorano sulla nave; Avviene sulla banchina; L alternativa alle Tv priva te; Lo spacca chi arriva in perfetto orario; Una pedana sotto la scriva nia; Arriva te a sorpresa; Attività di addestra mento; Tipo di addestra mento che adotta i metodi soldateschi; È in alto a destra nella prima pagina del quotidiano; Nell arte bizantina è l immagine del busto di Cristo benedicente con le tre dita della mano destra ; È vasto quello del nilo ; Il principale immissario del nilo Bianco; Africani sul nilo ; Gli antichi vi ponevano le fonti del nilo ; Cerca nelle Definizioni