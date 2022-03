Lascia i doni... nelle calze - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lascia i doni... nelle calze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BEFANA

Significato/Curiosita : Lascia i doni... nelle calze

Quindi da agnolo firenzuola nel 1541. poiché, per tradizione, la befana lascia i doni in una calza appesa al camino, a dovadola nell'appennino forlivese,...

La befana, corruzione lessicale di epifania (dal greco pfa, epifáneia) attraverso bifanìa e befanìa, è una figura folcloristica legata alle festività... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 marzo 2022

