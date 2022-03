Intossicazione da abuso di bevande alcoliche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Intossicazione da abuso di bevande alcoliche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ETILISMO

Significato/Curiosita : Intossicazione da abuso di bevande alcoliche

Formula di struttura condensata è ch3ch2oh. è anche chiamato, per antonomasia, semplicemente alcol, essendo alla base di tutte le bevande alcoliche. in chimica...

103780 mesh d000437 medlineplus 000944 sinonimi alcolosi malattia alcolica etilismo etilosi malattia etilica potus alcoldipendenza dipendenza da alcol modifica... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 marzo 2022

Altre definizioni con intossicazione; abuso; bevande; alcoliche; Grave intossicazione alimentare per cibi avariati; Terapia per l'intossicazione da metalli pesanti; Il suo abuso può provocare eccitazione; L’abuso dello scroccone; Atti di abuso fisico e psicologico; Cambiano l'aiuto in abuso ; Una rivendita di bevande ; Sigla per bevande ; Dipende da bevande come vino e birra; bevande da erboristi; Momenti per bevande poco alcoliche e stuzzichini; Cerca nelle Definizioni