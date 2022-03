L Hercule di molti romanzi di Agatha Christie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L Hercule di molti romanzi di Agatha Christie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : POIROT

Significato/Curiosita : L hercule di molti romanzi di agatha christie

Scrittrice agatha christie e protagonista di una lunga serie di racconti e romanzi gialli. il personaggio esordì come protagonista del romanzo poirot a...

Disambiguazione – "poirot" rimanda qui. se stai cercando la serie televisiva, vedi poirot (serie televisiva). hercule poirot (pronuncia francese ['kyl... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 marzo 2022

