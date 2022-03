Grandi festività religiose - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grandi festività religiose. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SOLENNITÀ

Significato/Curiosita : Grandi festivita religiose

Il 17 marzo è festa nazionale nella repubblica d'irlanda, mentre è una festività bancaria (bank holiday) nell'irlanda del nord. tale ricorrenza viene celebrata...

solennità per indicare quelle celebrazioni dei misteri della vita di cristo e dei santi che hanno maggiore importanza liturgica. il termine solennità... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 marzo 2022

