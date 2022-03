Il gioco di carte detto anche Scaracoccia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il gioco di carte detto anche Scaracoccia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : SCOPA D ASSI

Significato/Curiosita : Il gioco di carte detto anche scaracoccia

Asso pigliatutto (film). la scopa d'assi, detta anche scaragoccia o asso pigliatutto, è un gioco di carte, variante della scopa, nato nell'italia settentrionale... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 marzo 2022

