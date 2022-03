Esporta tappeti pregiati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Esporta tappeti pregiati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : IRAN

Significato/Curiosita : Esporta tappeti pregiati

Tessitori che producono tappeti per uso interno e per l'esportazione. l'iran esporta tappeti in oltre 100 paesi, poiché i tappeti tessuti a mano sono uno...

l'iran (in persiano: , [i'rn]), ufficialmente repubblica islamica dell'iran (in persiano: , jomhuri-ye eslami-ye iran) è uno...

