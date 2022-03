Un esperto di bombe al plastico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un esperto di bombe al plastico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : DINAMITARDO

Significato/Curiosita : Un esperto di bombe al plastico

Anni '50 che un deliberato "dispositivo apocalittico" poteva essere costruito circondando potenti bombe all'idrogeno con un'enorme quantità di cobalto. il...

Divan il dinamitardo, trad. frida ballini, milano, paoline, 1971 il dinamitardo, trad. enrico scialoja, milano, longanesi, 1980 il dinamitardo in racconti... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 marzo 2022

