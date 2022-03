Un elettrodomestico in cucina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un elettrodomestico in cucina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : LAVASTOVIGLIE

Significato/Curiosita : Un elettrodomestico in cucina

Termine cucina si intende un elettrodomestico spesso a installazione libera, utilizzato per cucinare. si tratta di un combinato, che unisce un forno (elettrico...

Considerata la prima lavastoviglie moderna, in quanto incorporava la maggior parte degli elementi che compongono le attuali lavastoviglie: una porta frontale... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 marzo 2022

