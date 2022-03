Dispositivo a semiconduttori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dispositivo a semiconduttori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : TRANSISTOR

Significato/Curiosita : Dispositivo a semiconduttori

I dispositivi a semiconduttore sono componenti elettronici che sfruttano le proprietà elettroniche dei materiali semiconduttori, principalmente silicio...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi transistor (disambigua). il transistor (termine inglese, contrazione di trans(fer) "trasferimento... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 marzo 2022

Altre definizioni con dispositivo; semiconduttori; Un dispositivo che raggruppa automaticamente i fogli; dispositivo usato come interruttore elettronico; dispositivo per poter vedere i programmi delle pay-tv; Un dispositivo per dilatare; Si dice di un circuito che sfrutta le proprietà dei semiconduttori ; Cerca nelle Definizioni