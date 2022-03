Discussa pratica medica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Discussa pratica medica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 22 lettere : ACCANIMENTO TERAPEUTICO

Significato/Curiosita : Discussa pratica medica

Rappresentazione della propria individuale coscienza. dal punto di vista della pratica, per il solipsista ogni azione che si esplica all'esterno va ricondotta...

L'accanimento terapeutico consiste nell'esecuzione di trattamenti di documentata inefficacia in relazione all'obiettivo, a cui si aggiunga la presenza... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 marzo 2022

