Date alle stampe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Date alle stampe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : EDITE

Significato/Curiosita : Date alle stampe

All'amico lorenzo alderani, che dopo il suicidio di jacopo le avrebbe date alla stampa corredandole di una presentazione e di una conclusione. vagamente ispirato...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi platone (disambigua). platone, figlio di aristone del demo di collito e di perictione (in greco... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 marzo 2022

Altre definizioni con date; alle; stampe; Sono comandate da generali; Andate in frantumi; Pigre, sfaccendate ; Guardate di nascosto; alle vò Dafni; Ci protegge dalle infezioni; Permesso scritto rilasciato dalle autorità; Cose fatte contravvenendo alle regole; Dato alle stampe ; Pubblicato, dato alle stampe ; Nell'armadio è detto anche stampe lla; Borsa spesso rigida per stampe , fogli e documenti; Cerca nelle Definizioni