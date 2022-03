Cotone per medicazioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cotone per medicazioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : OVATTA

Significato/Curiosita : Cotone per medicazioni

Con cotone, poi con la lana e il lino. viene utilizzato per l'arredamento nei tendaggi, nella biancheria da letto, nella biancheria intima e per l'abbigliamento...

Il cotone idrofilo chiamato anche ovatta, lana di cotone, bambagia, è un tipo di fibra di cotone posto in commercio dopo essere stato sottoposto a cardatura... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 marzo 2022

