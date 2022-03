Come le pale dell elica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come le pale dell elica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ROTANTI

Anche molti computer. un'elica è costituita da due o più elementi fluidodinamici chiamati pale, le quali si comportano come "ali rotanti" che impongono...

Ebollizione del solvente. tipicamente nell'applicazione con gli evaporatori rotanti conviene utilizzare pompe a membrana, costruite con materiali inerti alle... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 marzo 2022

Anche molti computer. un'elica è costituita da due o più elementi fluidodinamici chiamati pale, le quali si comportano come "ali rotanti" che impongono...