Come dire sovrano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come dire sovrano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MONARCA

Significato/Curiosita : Come dire sovrano

A essere collegato al titolo di imperatore dei romani; vale a dire che solo i sovrani che dominarono il regnum italiae furono quelli che riuscirono a...

Disambiguazione – se stai cercando la farfalla monarca, vedi danaus plexippus. il monarca - termine derivante dal latino tardo monarcha(m), che è dal greco... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 marzo 2022

Altre definizioni con come; dire; sovrano; Si cita con il quando, il come e il perché; come cammina chi non vuol farsi vedere; Invecchiata apposta, come certa mobilia, cosi da apparire di un epoca lontana; Una roccia come il quarzo; Cibarsi con poco e male modo di dire ; Classe 1962, lo scrittore e docente italiano è il dire ttore artistico della Festa del Cinema di Roma; Fa dire quello che non si vorrebbe dire ; Come dire altrimenti detto; sovrano partico figlio di Orode II; Monarca, sovrano ; Proprie del sovrano ; Il sovrano d Inghilterra alla terza crociata; Cerca nelle Definizioni