Città e porto dell Algeria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città e porto dell Algeria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ORANO

Significato/Curiosita : Citta e porto dell algeria

, dzayer; in francese: alger) è la capitale dell'algeria e della provincia omonima. è anche il più importante porto del paese. il nome arabo, "le...

Stai cercando l'azienda che opera nel campo dell'energia, vedi orano (azienda). orano (in arabo: , wahran; in berbero: , wahran - leone -;... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 marzo 2022

Altre definizioni con città; porto; dell; algeria; città portuale del Lazio; città del Belgio sulla Mosa; Una grande città dell Australia; città dell Andalusia nota per l uva; L aeroporto di Firenze; Grande cassone metallico usato per il trasporto di merci; Famosa mèta religiosa porto ghese; L insieme delle aperture di un mezzo di trasporto ; Fautore dell a dottrina che attribuisce all universo i caratteri dell a divinità; La corda dell a forca; Ogni processo di formazione dell a roccia; Alti funzionari dell amministrazione statale; Grande porto dell algeria ; Circola in algeria ; Un importante centro dell algeria ; Confina con l algeria e il Ciad; Cerca nelle Definizioni