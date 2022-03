Casa... per un solo nucleo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Casa... per un solo nucleo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : UNIFAMILIARE

Significato/Curiosita : Casa... per un solo nucleo

Reddito patrimonio mobiliare patrimonio immobiliare nucleo familiare caratteristiche del nucleo familiare. la norma individua, quindi, criteri unificati...

La casa unifamiliare, da non confondere con la villa o con il villino romano, è una costruzione edilizia, destinata ad abitazione per una sola famiglia... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 marzo 2022

